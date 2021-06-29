Володимир Дантес зізнався, до кого та через що ревнував Надю Дорофєєву

Володимир Дантес зізнався, до кого та через що ревнував Надю Дорофєєву

Артист поділився особистими таємницями.

Співак і телеведучий Володимир Дантес, який днями випустив перший сольний альбом "Твоя любимая музыка", розповів про заздрощі та ревнощі в особистому житті.

Так, музикант зазначив, що ревнував свою дружину Надю Дорофєєву до колег, яким вона надавала професійну допомогу.

"Це було пов'язано не з тим, що у неї якась кльовіша пісня. А з тим, що вона комусь допомагає, а мені - ні. Хоча, коли вона мені дає пораду, я вмикаю "альфача" і починаю "ти не маєш рації". Вона мені каже правильні речі, а я їх заперечую, але роблю, як каже Надя. Бо якби їй не довіряв, не просив би пораду", - поділився виконавець у новому випуску "29 запитань" від Люкс ФМ.

instagram.com/vladimirdantes

Також артист розповів про заздрощі, які виникають у професійному житті. Дантес зауважив, що для нього заздрість це двигун, свого роду стимул робити свою музику та пісні ще краще.

"Я пишаюся артистами нашої країни, артистами, які роблять класну музику. І я заздрю їм, що у них вийшло, але в хорошому сенсі. У мене немає поганого забарвлення до слова "заздрість". Тому я заздрю і це моя сходинка, яку я долаю", - додав Володимир.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес відіграв свій перший сольний концерт у Києві. На якому зібралося чимало зіркових гостей, аби підтримати співака.

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