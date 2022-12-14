Володимир Дантес розповів про гумор наших військових на передовій: "Хочу полоненого собі на Новий рік"

Ведучий, шоумен та стендапер Володимир Дантес розповів про своє спілкування з військовими та волонтерами, які їздять на деокуповані території чи витягують людей з "сірої зони".

За словами шоумена, він був приголомшений почуттям гумору наших захисників. У програмі "Тихий вечір з Оленою Кравець" Дантес с розповів, як передає автівки та іншу допомогу для військових на фронт. Він пояснив, що "довозить тачку" у визначене місце і там передає відповідним людям – військовим чи волонтерам. У більшості випадків це відбувається на відносно безпечних територіях, проте історії з "прильотами" з Дантесом та його товаришами також траплялись. Артист пригадав випадок у Ківшарівці Харківської області.

"Інколи ми довозимо (тачки – прим.ред) до військових, але не завжди просто до них. Ми ніколи не були на якихось дуже небезпечних територіях, окрім Ківшарівки, це Харківська область. А до цього ми були в Куп'янську, в який до нашого приїзду прилетіло три рази за годину. І ось, ми доїхали вже до Ківшарівки, а там нічого нема — ані світла, нічого. Але є люди. Ми стоїмо, і я запитую: "А де тут можна сходити в туалет?" Він (військовий – прим.ред.) каже: "Ну, ось у ліс, тільки недалеко заходь". Я: "А недалеко — це яка відстань?" Каже: "Ну, недалеко". І ти йдеш і розумієш, що там все заміновано. Паралельно з цим починається (обстріл – прим.ред)... Повертаюся, всі просто стоять, курять. Кажу: "А що це?" Вони: "Не турбуйся, це відльоти, це виходи". Я: "А що робити, коли будуть прильоти?" — "Ну, відійди від будинку, не знаю". — "Ну, ок. Супер", - розповів історію Володимир.

Володимир Дантес

Також Володимир Дантес поділився декількома історямий про жарти волонтерів, які рятують людей буквально з-під обстрілів, і підкреслив, що гумор для них – часто єдиний спосіб трішки переключитися. Ведучий зауважив, що хлопці навіть пробували звертатися до психологів, але оскільки вони не військові, то їм дають не військових, а цивільних психологів, і ті не витримують.

"Я не знаю, як це розповідати. Ми стоїмо в Харкові, щоб їхати до Куп'янська. І під'їжджають чоловіки, які всі мають вигляд військових, заряджені такі. Якісь жарти постійно. Ось, один із них із позивним "Тунець" дуже серйозно так каже: "У мене є мрія. Хочу полоненого собі на Новий рік". Кажу: "Що?" — "Ну, полоненого. Це ж так цікаво: поговорити. Бо я бачив їх лише мертвими, а я хочу живого". А ми стоїмо з Дурнєвим, і нам нібито смішно… А вони всі, їх там двадцять один: "Га-га-га". А він продовжує: "Ось, ми йдемо, у мене в руках енергетик. Я бачу, орк лежить, я його так поливаю, кажу: ну що, бадьорись, вставай!" І вони всі: "Га-га-га", - розповів Дантес.

Володимир Дантес

Нагадаємо, раніше у програмі Олени Кравець Володимир Дантес розповів про те, як знайшов спільну мову з двома малими дітьми нової коханої Даші Кацуріної.

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