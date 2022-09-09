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Володимир Дантес розповів про проблеми зі здоров'ям, через які його не візьмуть до армії

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Володимир Дантес розповів про проблеми зі здоров'ям, через які його не візьмуть до армії

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Співак і ведучий Володимир Дантес активно висвітлює війну в Україні в своїх соцмережах, донатить, проводить благодійні концерти.

Втім, як зізнався Володимир Дантес, піти служити і воювати за українську землю він не зможе через проблеми зі здоров'ям.

У програмі "Слава+Таня" у Дантеса запитали, якби йому прийшла повістка, до яких військ він би пішов служити. На що знаменитість відповів, що не зможе цього зробити, бо має поганий зір:

"Для мене це таке питання, яке закінчилося ще у мої 18 років, я майже списаний. Я гадаю, що мене з моїм здоров'ям візьмуть лише папірці перекладати, чи картоплю чистити", - сказав Дантес.

Ведучий чесно зізнався, що його праве око бачить лише на 10%, а ліве – на 90%:

"У мене одне око майже не бачить, 10% зору. Як мені у військкоматі у 18 років сказали: "Ти цей папір бачиш?". Кажу: "Так". "Ну будеш його перекладати", - пригадав Дантес.

Володимир Дантес / © instagram.com/vladimirdantes
Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Нагадаємо, що раніше Володимир Дантес прокоментував свій скандальний стендап, під час якого жорстко пожартував про секс своєї ексдружини Наді Дорофєєвої та ресторатора Міші Кацуріна. Окрім того, знаменитість розповів, звідки в цієї історії ростуть ноги.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
5215
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