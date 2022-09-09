Володимир Дантес розповів про проблеми зі здоров'ям, через які його не візьмуть до армії

Співак і ведучий Володимир Дантес активно висвітлює війну в Україні в своїх соцмережах, донатить, проводить благодійні концерти.
Втім, як зізнався Володимир Дантес, піти служити і воювати за українську землю він не зможе через проблеми зі здоров'ям.
У програмі "Слава+Таня" у Дантеса запитали, якби йому прийшла повістка, до яких військ він би пішов служити. На що знаменитість відповів, що не зможе цього зробити, бо має поганий зір:
"Для мене це таке питання, яке закінчилося ще у мої 18 років, я майже списаний. Я гадаю, що мене з моїм здоров'ям візьмуть лише папірці перекладати, чи картоплю чистити", - сказав Дантес.
Ведучий чесно зізнався, що його праве око бачить лише на 10%, а ліве – на 90%:
"У мене одне око майже не бачить, 10% зору. Як мені у військкоматі у 18 років сказали: "Ти цей папір бачиш?". Кажу: "Так". "Ну будеш його перекладати", - пригадав Дантес.
Нагадаємо, що раніше Володимир Дантес прокоментував свій скандальний стендап, під час якого жорстко пожартував про секс своєї ексдружини Наді Дорофєєвої та ресторатора Міші Кацуріна. Окрім того, знаменитість розповів, звідки в цієї історії ростуть ноги.
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