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Володимир Дантес шокував новим тату на обличчі та розповів, чия це була ідея

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Володимир Дантес шокував новим тату на обличчі та розповів, чия це була ідея

Володимир Дантес

Співак неабияк спантеличив своїх шанувальників.

Український співак Володимир Дантес похизувався новим татуюванням на обличчі та заінтригував фанів.

У своєму фотоблогу 35-річний артист показав кадри, де на його обличчі видніється нове татуювання. Воно створене за допомогою двокрапок і дужки, що означає сум і радість водночас. Такі символи дуже часто використовують у текстових листуваннях на позначення відповідних емоцій.

Володимир Дантес похизувався новим тату / © instagram.com/volodymyrdantes
Володимир Дантес похизувався новим тату / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Також співак пояснив походження такого несподіваного зображення. За його словами, ідею та ескіз тату створювали діти Даші Кацуріної від ексшлюбу з Мішею Кацуріним.

"Коли вдома є діти, вони можуть робити будь-які татуювання – де завгодно", - жартома зазначив співак.

Однак, досі залишається загадкою, чи справжнє це тату, чи просто намальоване фломастерами. Зазначимо, що з новим іміджем Дантес також вирушив у свій концертний тур містами. Зокрема, на сцені в Ужгороді виднілося це зображення. До того ж шоумен і досі у своїх сторіз мимоволі демонструє тату.

Володимир Дантес похизувався новим тату / © instagram.com/volodymyrdantes
Володимир Дантес похизувався новим тату / Фото: instagram.com/volodymyrdantes
Володимир Дантес похизувався новим тату / © instagram.com/volodymyrdantes
Володимир Дантес похизувався новим тату / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Сам артист поки ніяк не коментує своє татуювання.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес разом з коханою Дашею Кацуріною та її дітьми від ексшлюбу провели вихідні. Зокрема, бізнесвумен замилувала відео, як обранець катає дітей на санчатах.

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Дата публікації
Перегляди
1131
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