Володимир Дантес шокував новим тату на обличчі та розповів, чия це була ідея

Український співак Володимир Дантес похизувався новим татуюванням на обличчі та заінтригував фанів.

У своєму фотоблогу 35-річний артист показав кадри, де на його обличчі видніється нове татуювання. Воно створене за допомогою двокрапок і дужки, що означає сум і радість водночас. Такі символи дуже часто використовують у текстових листуваннях на позначення відповідних емоцій.

Володимир Дантес похизувався новим тату / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Також співак пояснив походження такого несподіваного зображення. За його словами, ідею та ескіз тату створювали діти Даші Кацуріної від ексшлюбу з Мішею Кацуріним.

"Коли вдома є діти, вони можуть робити будь-які татуювання – де завгодно", - жартома зазначив співак.

Однак, досі залишається загадкою, чи справжнє це тату, чи просто намальоване фломастерами. Зазначимо, що з новим іміджем Дантес також вирушив у свій концертний тур містами. Зокрема, на сцені в Ужгороді виднілося це зображення. До того ж шоумен і досі у своїх сторіз мимоволі демонструє тату.

Володимир Дантес похизувався новим тату / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Володимир Дантес похизувався новим тату / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Сам артист поки ніяк не коментує своє татуювання.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес разом з коханою Дашею Кацуріною та її дітьми від ексшлюбу провели вихідні. Зокрема, бізнесвумен замилувала відео, як обранець катає дітей на санчатах.

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