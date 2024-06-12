Володимир Дантес шокував, як під час війни в нього погіршився стан здоров'я: "Роблю собі ще гірше"

Український співак та ведучий Володимир Дантес поділився, як під час повномасштабної війни в нього погіршився стан здоров'я.

Шоумен зізнався, що страждає від тривожності, з якою не може впоратися. Окрім того, в артиста насичений робочий графік. Зокрема, Володимир Дантес мало спить, взяв на себе чимале навантаження, постійно перебуває в дорозі та переживає стреси. Тож, нині співак вживає заспокійливі.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

"Мені зараз прописали заспокійливе. Моя тривожність так працює, що я постійно себе заганяю, я роблю собі ще гірше. Останній місяць я дуже погано спав, навантаження, спорт, переїзди, постійний навал всього, емоційний треш, стреси і в Ужгороді мене "вимкнуло", - поділився артист на проєкті Раміни Есхакзай "30+".

Окрім того, у Володимира Дантеса проблеми з судинами та тиском. Тож, нині співак обстежується в лікаря. Особливої уваги музикант приділяє серцю, адже має схильність до інсульту.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

"Я зараз проходжу обстеження. Це щось з судинами, головою, паморочиться в голосі, з тиском якісь проблеми. Лікар сказав, що зараз інсульт помолодшав, а це близьке до мене, бо у мене батько помер від цього. Адже довкола так багато стресу. Я зовнішньо маю класний вигляд, а всередині - все погано", - зізнався музикант.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес ділився, що в нього погіршився емоційний стан. Шоумен розповідав, що саме його непокоїть та як рятується від негативних думок.

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