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Володимир Дантес шокував, як його кохану Кацуріну обмацали просто на вулиці

Володимир Дантес шокував, як його кохану Кацуріну обмацали просто на вулиці

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Артист поділився подробицями скандального випадку.

Український співак та ведучий Володимир Дантес розповів про неприємний інцидент, який трапився з його коханою, бізнесвумен Дашею Кацуріною.

За словами виконавця, просто під час прогулянки Львовом його обраниця зіткнулася з неприпустимою поведінкою незнайомця. Зокрема, невідомий чоловік торкнувся сідниць Даші й удав, ніби це нормально. На думку Дантеса, він теж міг вдатися до таких витівок у юному віці, але зараз вважає за необхідне змінюватися й поважати особистий простір інших.

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes
Володимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

"Ми гуляли Львовом і якийсь чолов'яга дав Даші по дупі. Він потім одразу такий: "Та, що ти, мала, заспокойся". І це називається кетколінг. І взагалі такі, штуки чомусь у нас вважаються нормою. І я в дитинстві так само поводився через недосвідченість. Тоді просто ти не вмієш по-іншому. Згодом тобі пояснюють, що за косички смикати – не прикольно. І дівчата, на жаль, часто пробачають, бо готові повірити в краще", - зізнався Володимир в інтерв'ю М1.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес розповів про свій візит до військкомату та досвід проходження ВЛК.

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