Володимир Дантес став ворогом Росії: його назвали неонацистом, хоча він єврей за національністю

Володимир Дантес став ворогом Росії: його назвали неонацистом, хоча він єврей за національністю

Про нове почесне "звання" артист розповів у Instagram.

Український співак та шоумен Володимир Дантес похизувався, що його також внесли до списку ворогів Російської Федерації.

Зазначимо, що раніше це почесне "звання" отримали Маша Єфросиніна та Дмитро Комаров. На сторінці в Instagram Дантес розмістив список, де фігурує його ім'я:

"Мені дійсно незрозуміло, чому так довго розглядали мою кандидатуру. Ну, я реально подавався ще в лютому. Ви дуже довго думаєте. Всіх вітаю, з вами ворог РФ. А найприкольніше, що ви не взяли фото, де я на підборах з намальованими очима. Ну хоч якось", - прокоментував артист.

instagram.com/vladimirdantes

До речі, Дантеса, справжнє прізвище якого Гудков, звинуватили у тому, що він "вихваляє дії неонацистського батальйону "Азов", поширюючи пропагандистські відео. До слова, Володимир має єврейське коріння.

instagram.com/vladimirdantes

Також артиста звинуватили у тому, що він нібито закликає мешканців РФ брати участь у "незаконних вуличних акціях" проти "спеціальної воєнної операції".

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