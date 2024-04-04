Володимир Дантес став жертвою шахраїв і розкрив їхню схему: "Були суди"

Артист розповів про злочинців, які за кордоном витрачали гроші з його картки.

Український співак та ведучий Володимир Дантес розповів про шахраїв, які за кордоном почали викрадати його гроші з карток.

У своєму фотоблогу зірка поділився, що ця історія розпочалася ще на початку цього року й до сьогоднішнього дня її вирішували. За словами Володимира, у січні невідомі з Барселони почали знімати з його особистої картки понад 100 тис. грн різними методами. Як виявилося, причиною цьому стала необачність співака, який свого часу викинув свій розбитий мобільний телефон за кордоном. Внаслідок цього злочинці відновили його і отримали доступ до даних Дантеса.

"Ця історія відбулася 20 січня на київському вокзалі. Я передавав Даші (обраниці – прим. ред) документи і в цей момент у мене почало списуватися дуже багато грошей. Річ в тому, що хтось з моїх карток в Барселоні купував щось в магазині. Я був в ах*рі скаженому. Заблокував картки. В чому полягала проблема? Ми з Льошею (Дурневим – прим. ред) півтора роки тому були в турі, в Польщі. І у мене розбився телефон, я ледь зміг перенести дані на новий телефон, а той просто викинув. Як з'ясувалося, цього взагалі не можна робити, бо його хтось знайшов і через рік чи півтора відновив доступ і почав купувати щось в Барселоні з моїх карток", - розповів артист.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

На щастя, через три місяці встановлення шахраїв і судів історія закінчилася поверненням всіх вкрадених коштів на банківську картку шоумена:

"Банк весь цей час займався цією справою, звертався до цих магазинів, де знімалися гроші, були суди… Через три місяці всі ці гроші повернулися", - додав артист.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Нагадаємо, нещодавно ведуча Алла Мазур також розповідала про аферистів, які зламали її акаунт в Telegram.

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