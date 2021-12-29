Володимир Дантес у сережках, які подарувала мама, привітав читачів ТСН.ua з Новим роком

Артист вирізнився оригінальним побажанням у новому році.

Український співак та шоумен Володимир Дантес напередодні Нового року звернувся до читачів сайту ТСН.ua

Артист привітав українців з прийдешнім святом та побажав у новому році людям бути самозадоволеними, адже саме тоді, на думку Дантеса, у них "не залишиться часу на брудні речі":

"Спеціально для сайту ТСН.ua я, Володимир Дантес, вітаю вас з Новим роком. Я бажаю в наступному, 2022 році всім, щоб вони були самозадоволеними. Тому що коли ти сам задоволений в тебе немає часу на якісь брудні речі, є час лише на щось хороше. Тож, будь задоволений у 2022 році", - побажав Володимир.

Володимир Дантес привітав читачів сайту ТСН.ua з Новим роком

До речі, у відеопривітанні Дантес постав з сережками у вухах, які йому перед першим сольним концертом у Києві подарувала мама.

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