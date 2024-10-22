Володимир Дантес уперше висловився про виховання двох дітей Кацуріної від її колишнього: "Кайфую"

Український співак та ведучий Володимир Дантес поділився роздумами про батьківство.

Так, під час війни артист проживає у заміському будинку не тільки з обраницею, бізнесвумен Дашею Кацуріною, але й з її двома дітьми від колишнього шлюбу. Зокрема, Дантес розповів, що хоч і не вважає себе вітчимом, проте чудово проводить час з 8-річною Сашею та 3-річним Іваном.

"Не можу сказати в чому моя відповідальність. Я просто кайфую поруч з ними. Ми все робимо разом, проводимо корисно час. Даша класний менеджер як мама. У нас все налагоджено. Не можу уявити, за що можна переживати. Коли обстріли, то це лотерея. Буває, що їм страшно, але ми просто проговорюємо все", - розповів Володимир в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна з дітьми / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

На думку знаменитості, батьки мають давати своїм дітям максимум того, що можуть, наперекір усім загрозам з боку РФ. І додає, що під час війни Іван і Саша насолоджуються своїм життям, даючи приклад їм з Дашею не впадати у відчай.

"Є країна д*вб*й*бів, яка знищує їхнє дитинство, а твоя задача – побудувати їхнє дитинство. Саша ходить в класну школу, вона щаслива їздить в дитячі табори. Дитина, як і будь-яка людина, повинна жити й нічого не боятися. І це в наших силах. Саша ходить на танці, вокал, а малий кайфує на днях народженнях друзів-дітей. Вони живуть життя. І мені здається, воно набагато яскравіше, ніж у нас", - пояснив співак.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин повідомила про поповнення у родині та показала крихітного нового члена родини.

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