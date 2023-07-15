Володимир Дантес відповів, чи запросила його Надя Дорофєєва на весілля з Мішею Кацуріним

Після таємного весілля співачки Наді Дорофєєвої та ресторатора Міші Кацуріна виникло чимало запитань стосовно того, чи запросили молодята на церемонію своїх "ексів".

Співак Володимир Дантес не став тримати інтригу та чесно відповів, чи був на святі колишньої. І, як виявилося, Дорофєєва та Кацурін вирішили не запрошувати ексчоловіка співачки. Окрім того, запрошення не отримала й колишня дружина ресторатора, а нині дівчина Дантеса, бізнесвумен Даша Кацуріна.

"Мене не запросили, Дашу теж ні. Але ми знали про нього до цього. Але я думаю, що це було б дивно", - зізнався Дантес у інтерв'ю Маші Єфросиніній.

До того ж, як зазначив Володимир, зараз вони з Надею майже не підтримують спілкування. Експодружжя розмовляє виключно тоді, коли виникають якісь спільні питання.

"Даша з Мішею спілкуються, тому що в них є спільні бізнеси і спільні діти. Тут було б дивно не спілкуватися. Але вони спілкуються вдвох. Ми з Надею не спілкуємося. Якщо тільки є якісь питання у неї, чи в мене", - розповів Дантес.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: t.me/dashakatsurinaa

До речі, з інтерв'ю Дантеса, яке було записано, ще 11 червня, стало зрозуміло, що Дорофєєва та Кацурін одружилися ще на початку літа. Пара майже місяць приховувала свій шлюб.

Тим часом зірковий бомонд продовжує вітати Дорофєєву та Кацуріна - телеведуча Леся Нікітюк розвеселила Мережу своїм кумедним подарунком для молодят.

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