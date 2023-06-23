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Володимир Дантес вперше висловився про можливе весілля Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Володимир Дантес вперше висловився про можливе весілля Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна

Співак відповів, чи погодився б прийти на свято колишньої.

Виконавець Володимир Дантес відреагував на чутки про можливе весілля своєї ексдружини, співачки Наді Дорофєєвої, та її бойфренда Міші Кацуріна.

Днями в Мережі повсякчас обговорювали чутки про таємну церемонію одруження Дорофєєвої та Кацуріна. Тож і до Дантеса в цій ситуації у фанів виникає багато запитань.

Так, в ефірі "Наше радіо" співак відверто відповів, чи погодився би прийти як гість на весілля колишньої дружини. За словами Дантеса, він не бачить у цьому нічого поганого, адже вони залишилися в нормальних стосунках із Дорофєєвою.

"Я пішов би на весілля, якби воно було. Залюбки. Це теж цікаво. А чого ні? Ну, дивіться, ми що, вороги? Хіба ми ненавидимо одне одного? У тебе залишилися б почуття через 16 місяців до колишнього? Їх можна вже вимкнути, коли ти живеш своїм новим життям, коли ти кохаєш інших людей, коли дивишся на світ ширше..." - сказав Дантес.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / © instagram.com/vladimirdantes
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Зі слів та реакції співака фани припустили, що весілля Дорофєєвої та Кацуріна все ж не відбулося.

Нагадаємо, що чутки про можливе одруження пари почали поширюватися після того, як ексредактор Elle и Harper's Bazaar, фешн-журналіст Роман Тимофєєв заявив, що Надя та Міша збираються одружитися. Начебто пара уклала шлюб ще 15 червня.

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Дата публікації
Перегляди
5759
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