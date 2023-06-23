Володимир Дантес вперше висловився про можливе весілля Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна

Виконавець Володимир Дантес відреагував на чутки про можливе весілля своєї ексдружини, співачки Наді Дорофєєвої, та її бойфренда Міші Кацуріна.

Днями в Мережі повсякчас обговорювали чутки про таємну церемонію одруження Дорофєєвої та Кацуріна. Тож і до Дантеса в цій ситуації у фанів виникає багато запитань.

Так, в ефірі "Наше радіо" співак відверто відповів, чи погодився би прийти як гість на весілля колишньої дружини. За словами Дантеса, він не бачить у цьому нічого поганого, адже вони залишилися в нормальних стосунках із Дорофєєвою.

"Я пішов би на весілля, якби воно було. Залюбки. Це теж цікаво. А чого ні? Ну, дивіться, ми що, вороги? Хіба ми ненавидимо одне одного? У тебе залишилися б почуття через 16 місяців до колишнього? Їх можна вже вимкнути, коли ти живеш своїм новим життям, коли ти кохаєш інших людей, коли дивишся на світ ширше..." - сказав Дантес.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Зі слів та реакції співака фани припустили, що весілля Дорофєєвої та Кацуріна все ж не відбулося.

Нагадаємо, що чутки про можливе одруження пари почали поширюватися після того, як ексредактор Elle и Harper's Bazaar, фешн-журналіст Роман Тимофєєв заявив, що Надя та Міша збираються одружитися. Начебто пара уклала шлюб ще 15 червня.

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