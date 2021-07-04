Володимир Дантес відверто відповів, чому не хоче, щоб Потап був його продюсером

Володимир Дантес відверто відповів, чому не хоче, щоб Потап був його продюсером

Артист інколи звертається до нього за порадами.

Співак і телеведучий Володимир Дантес, який нещодавно випустив перший сольний альбом, поміркував про продюсерську опіку Потапа.

Так, артист іноді звертається до репера за творчими порадами. Втім, стати підопічним, як його дружина, Надя Дорофєєва, він не хоче. Причину DANTES назвав у програмі "Світське життя".

"Я єврей. І коли я можу заробляти сам гроші, мені це більше подобається. Якщо можна у генія попмузики Потапа брати якісь поради безкоштовно і на цьому заробляти… Ну, дякую, Льоша, кланяюся в коліна. Дякую за це", – поділився виконавець.

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Нагадаємо, раніше Володимир Дантес зізнався, до кого та через що ревнував Надю Дорофєєву. Артист поділився особистими таємницями.

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