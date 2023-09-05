Володимир Дантес відверто зізнався, чому не одружується з Дашею Кацуріною

Також виконавець розсекретив, коли вони вже будуть жити разом.

Український шоумен Володимир Дантес відверто розповів про своє особисте життя та про стосунки з бізнесвумен Дашею Кацуріною.

Зокрема, пара зустрічається вже близько року. Утім грати весілля вони не квапляться. Як пояснив Дантес, він не виключає того, що одружиться з Дашею. Однак наразі такого у планах немає. За словами співака, їм і без штампа у паспорті добре разом. Окрім того, вони занадто мало перебувають у стосунках, щоб грати весілля.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: t.me/dashakatsurinaa

"Я не знаю з приводу весілля, ми часто перекидаємося якимись моментами. Але і так класно. Наразі – і так супер. Я не відкидаю той момент, що буде воно. Блін, ми разом тільки – скільки там? Тільки рік", - прокоментував виконавець у розмові з Євгеном Фешаком.

Володимир переконаний, якщо ж вони будуть грати весілля, то влаштують пишне свято. За словами артиста, навіть попри війну, треба святкувати.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна

"Весілля – це класно. Я розумію, що повинні бути весілля, що родини мають з'являтися. Я не розумію, як буду почуватися, коли буду сильно гуляти. Скоріше за все, це треба проговорити із психологом", - зізнався артист.

Також співак додав, що неабияк кохає Дашу та вже з нетерпінням чекає, коли вони житимуть разом. А це вже станеться незабаром, через чотири місяці Кацуріна з дітьми повертається до України.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Вона моя кохана людина. Людина, з якою я розвиваюся, яку я кохаю і яка мене кохає, незважаючи ні на що. Нам дуже складно, бо ми часто не разом. Але через декілька місяців будемо постійно вже разом. Це найголовніше", - додав Володимир.

Нагадаємо, Дантес також знайшов спільну мову з дітьми Даші Кацуріної та чудово з ними ладнає. Нещодавно бізнесвумен показувала, як співак проводить час з її донькою та сином.

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