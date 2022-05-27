Володимир Дантес випадково розсекретив, з ким зустрічається

Український співак та шоумен Володимир Дантес після розриву з Надею Дорофєєвою про своє особисте життя говорить не надто охоче.

Поки у Мережі активно обговорюють ймовірний роман Дорофєєвої з ресторатором Мішею Кацуріним, Дантес лише завуальовано натякає, хто б міг стати новою дамою серця артиста.

В одному з нещодавніх інтерв'ю Володимир зазначив, що навряд Кацурін став причиною розриву Дорофєєвої з Дантесом, втім, якщо вони таки разом, то Дантес буде за них лише щасливий і додав жартома, що у такому випадку придивиться до ексдружини Кацуріна Даші.

"Якщо вони будуть разом - ну, круто. Це теж вибір. А я тоді придивлюся до Даші", - пожартував тоді Дантес.

Надя Дорофєєва, Міша Кацурін, Даша Кацуріна та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А днями пильні юзери провели розслідування і побачили, що Даша Кацуріна нібито засвітилася у сторіс Дантеса – рестораторку видало татуювання на коліні з написом "привіт".

Таке саме юзери побачили і в сторіс Дантеса.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Чи правда те, що подружжя помінялося партнерами – стане відомо згодом.

Нагадаємо, що 18-го березня Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення. Наступного дня про розрив повідомили Міша і Даша Кацуріни. Екси виховують двох спільних дітей – 6-річну доньку та 7-місячного сина.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Дорофєєва закрутила роман з Кацуріним. Їх нібито заскочили разом у Барселоні під час обіймів.

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