Володимир Дантес випадково розсекретив, з ким зустрічається

Український співак та шоумен Володимир Дантес після розриву з Надею Дорофєєвою про своє особисте життя говорить не надто охоче.
Поки у Мережі активно обговорюють ймовірний роман Дорофєєвої з ресторатором Мішею Кацуріним, Дантес лише завуальовано натякає, хто б міг стати новою дамою серця артиста.
В одному з нещодавніх інтерв'ю Володимир зазначив, що навряд Кацурін став причиною розриву Дорофєєвої з Дантесом, втім, якщо вони таки разом, то Дантес буде за них лише щасливий і додав жартома, що у такому випадку придивиться до ексдружини Кацуріна Даші.
"Якщо вони будуть разом - ну, круто. Це теж вибір. А я тоді придивлюся до Даші", - пожартував тоді Дантес.
А днями пильні юзери провели розслідування і побачили, що Даша Кацуріна нібито засвітилася у сторіс Дантеса – рестораторку видало татуювання на коліні з написом "привіт".
Таке саме юзери побачили і в сторіс Дантеса.
Чи правда те, що подружжя помінялося партнерами – стане відомо згодом.
@its_vlady #дантеспроиграл ♬ оригінальний звук - vlady
Нагадаємо, що 18-го березня Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення. Наступного дня про розрив повідомили Міша і Даша Кацуріни. Екси виховують двох спільних дітей – 6-річну доньку та 7-місячного сина.
Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Дорофєєва закрутила роман з Кацуріним. Їх нібито заскочили разом у Барселоні під час обіймів.
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