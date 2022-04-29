Володимир Дантес випустив першу пісню українською і кліп, де показав своє щасливе життя до війни

Співак Володимир Дантес випустив першу пісню українською, яку присвятив українському народові і мовним стереотипам.

Композиція отримала назву "Обійми". Як зазначив Володимир, він, як і більшість його російськомовних знайомих, перейшов на українську мову. Своєю свіжою роботою він захотів підтримати тих, хто теж хоче перейти на українську, але не наважується, боячись робити помилки і бути осудженим:

"Я написав цю пісню, сидячи вдома і вивчаючи акаунти своїх друзів та інших артистів, які раніше спілкувались російською. Цим треком я хочу підбадьорити всіх, хто намагається, докладає зусилля і йде цим шляхом. А тим, хто досі боїться перейти на українську, я хочу сказати: друзі, нічого страшного в цьому немає. З мене жодного разу не посміялись, а навіть навпаки – стільки підтримки я ще не отримував", - прокоментував артист.

Разом з треком відбулася прем'єра й кліпу на пісню. Відео зібране з кадрів з особистого архіву Дантеса, які були зроблені до війни. На них щасливий співак відпочиває в колі друзів, рідних, навчається верховій їзді, відпочиває у Карпатах, зустрічається з друзями у кафета просто насолоджується життям.

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