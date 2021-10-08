Володимир Дантес вперше назвав причину смерті батька: "Він їв і впав"

Батько шоумена займався спортом і був доволі активним.

Український шоумен Володимир Дантес розповів про свого покійного батька Ігоря В'ячеславовича Гудкова.

За словами Дантеса, він з батьком не був надто близьким, оскільки в дитинстві він часто зникав на роботі і маленький Вова його практично не бачив. Та налагодив свої стосунки з батьком Вова занадто пізно, про що тепер дуже шкодує, йдеться у програмі "ЖВЛ".

Коли Дантесу було 22 роки – тата раптово не стало.

"Інсульт стався в 50 років і все. Дуже швидко. Він був спортсмен, качок. Він приїхав на обід, їв. На якомусь каналі був святковий концерт і там я співав, стояв на сцені з Вадиком (Вадим Олійник – екс"ДіО.фільми" – прим.ред) і співав "Дівчинку Олю". І тато їв і впав", - поділився артист.

Батько Володимира Дантеса / instagram.com/vladimirdantes

Вова важко переживав цю втрату, рятувався роботою, бо одразу ж довелося їхати на гастролі.

"Найстрашніше - це видаляти номер телефону. Ось це ... до похорону можна ставитися по-різному, до відходу, до пам'яті в подальшому. Але ось видалити номер телефону - це найскладніше. Ось тут тебе розриває. Ти видаляєш людину з життя", - розповів Володимир.

Батька Вові, зізнається, надзвичайно бракує, та тепер, коли після його смерті минуло вже понад 10 років, артист згадує його тільки з усмішкою. А от із мамою співак став ще ближчим. Буквально. Нещодавно вона переїхала до Києва і живе неподалік сина з невісткою, які часто приїздять на сніданок. Надя (Надя Дорофєєва, дружина Дантеса – прим.ред) стала невід'ємною частиною їхньої родини і головною - у Вовиному серці.

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