Володимир Дантес вперше розсекретив дівчину, з якою проводить вихідні

Український співак та ведучий Володимир Дантес тримає інтригу, хто ж полонив його серце після розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою.

Втім, іноді Володимир Дантес у сторіс своєї сторінки в Instagram давав натяки, хто міг стати його новою дамою серця. На більшості фото за татуюваннями фани артиста впізнавали рестораторку Дашу Кацуріну.

Подейкують, що саме до ексчоловіка Кацуріної, ресторатора та ведучого Міші Кацуріна пішла Дорофєєва. Втім обидві пари офіційно цю інформацію не підтверджували.

А сьогодні у сторіс Дантес розмістив світлину, на якій знов зображена Даша Кацуріна і цього разу він її навіть відмітив, аби фани не ламали голову та не вираховували дівчину за тату:

"Зараз дівчата клюють на електрокар тільки так. Катаю Дашу Кацуріну", - повідомив Дантес.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Також він поділився, що після покатушок на електрокарі вони зайшли до однієї з кондитерських у Києві.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Зазначимо, що минулі вихідні Володимир Дантес та Даша Кацуріна теж провели разом. Вони пекли печиво та висаджували квіти.

Нагадаємо, що 18 березня Володимир Дантес та Надя Дорофєєва оголосили, що розлучаються після шести років шлюбу. Подейкують, що Дорофєєва пішла до ресторатора та музиканта Михайла Кацуріна. До речі, наступного дня після розриву Дантеса та Дорофєєвої, Кацурін повідомив, що теж розлучився з дружиною, рестораторкою Дашею Кацуріною.

Надя Дорофєєва, Міша Кацурін, Даша Кацуріна та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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