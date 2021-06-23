Володимир Дантес, слідом за дружиною, відіграв свій перший сольний концерт

Артист виконав пісні із нового альбому.

Український ведучий та співак Володимир Дантес, вслід за своєю зірковою дружиною Надею Дорофєєвою, відіграв свій перший сольний концерт.

32-річний виконавець поділився новиною з фанатами у своєму фотоблогу. На своїй сторінці в Instagram музикант додав фото з виступу, на якому презентував свій новий альбом.

Для перегляду фото гортайте праворуч.

"Сьогодні вперше вийшов на сцену зі своїм концертом. Таке відчуття, що я там був завжди. Це все завдяки людям, які були на презентації дебютного альбому. Це мої друзі, моя мама і моя неймовірна Надя Дорофєєва. Одна знайома написала, що це як побувати в таборі на останній дискотеці, де кожна пісня дуже важлива. Тепер і я так відчуваю", - поділився у дописі Дантес.

Кохана артиста, Надя Дорофєєва, також поділилася у Мережі відео з виступу чоловіка. Співачка привітала Володимира із дебютом та побажала щоб у його пісні та голос закохувалися шанувальники.

Підтримати музиканта прийшли такі зіркові гості як: Олексій Дурнєв, Слава Дьомін, Lida Lee, Антон Птушкін, Ян Гордієнко, Jerry Heil та інші.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва у сексівбраннях, також, відіграла свій перший сольний концерт у Києві. Артистка виконала власні хіти та потішила глядачів крутими сюрпризами.

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