Володимир Дантес з довгими нігтями та синіми тінями приголомшив фанів незвичним образом

Український співак та ведучий Володимир Дантес постав у доволі екстравагантному образі.

Так, у співпраці з зірковим візажистом Єгором Андрюшиним артист спочатку показався без жодної краплі макіяжу, а потім змінився до непізнаваності. Зокрема, задля ролику у фотоблогу Дантес вдався до нарощення довгих вій і навіть приміряв довгі сріблясті накладні нігті. До того ж візажист уклав Володимиру волосся гелем, нафарбував губи нюдовим відтінком і підкреслив виразність очей за допомогою синіх тіней. Ефектне перевтілення доповнили масивні сережки, кольє та блакитна шуба.

Володимир Дантес розірвав Мережу незвичним образом з макіяжем

Під дописом зібралося чимало лайків і коментарів. Юзери та зіркові колеги Дантеса виразили свій захват від такого мистецтва та сміливості. Втім, знайшлися й ті, хто не зрозумів такого експерименту.

"Ну нарешті! В тебе зачіска" – Оля Полякова

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Навіщо? Той випадок, коли "до" було краще

Кайф. Обожнюю за сміливість і за те, що байдуже на думку інших

Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес розповідав про свій візит до військкомату та показав, як проходив ВЛК.

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