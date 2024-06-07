Володимир Дантес з довгими нігтями та синіми тінями приголомшив фанів незвичним образом

Артист проекспериментував із зовнішністю.
Український співак та ведучий Володимир Дантес постав у доволі екстравагантному образі.
Так, у співпраці з зірковим візажистом Єгором Андрюшиним артист спочатку показався без жодної краплі макіяжу, а потім змінився до непізнаваності. Зокрема, задля ролику у фотоблогу Дантес вдався до нарощення довгих вій і навіть приміряв довгі сріблясті накладні нігті. До того ж візажист уклав Володимиру волосся гелем, нафарбував губи нюдовим відтінком і підкреслив виразність очей за допомогою синіх тіней. Ефектне перевтілення доповнили масивні сережки, кольє та блакитна шуба.
Під дописом зібралося чимало лайків і коментарів. Юзери та зіркові колеги Дантеса виразили свій захват від такого мистецтва та сміливості. Втім, знайшлися й ті, хто не зрозумів такого експерименту.
- "Ну нарешті! В тебе зачіска" – Оля Полякова
- "Вау! Ну це просто мистецтво!" – Наталка Денисенко
- Навіщо? Той випадок, коли "до" було краще
- Кайф. Обожнюю за сміливість і за те, що байдуже на думку інших
Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес розповідав про свій візит до військкомату та показав, як проходив ВЛК.
Читайте також: