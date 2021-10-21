Володимир Дантес з вусиками та нафарбованими очима дав себе з'їсти у новому кліпі

Володимир Дантес з вусиками та нафарбованими очима дав себе з'їсти у новому кліпі

Артист випустив відео на трек "Грустные танцы".

Український співак і телеведучий Володимир Дантес випустив новий кліп на пісню "Грустные танцы".

У відео DANTES з'явився в новому образі з макіяжем і вусами, а знімання відбувалися в їдальні в азійському стилі.

"Пісня — це витвір мистецтва. Кожен може розцінювати цю роботу так, як хоче. Коли я послухав трек, то зрозумів, що, як і в багатьох моїх піснях, в ньому є нотки сарказму. Якщо вслухатися, можна зрозуміти, що не все так серйозно, як здається", — розповів Дантес.

Разом з релізом пісні "Грустные танцы" відбулася прем'єра кліпу. Режисером відео став Леонід Колосовський. Йому Володимир Дантес повністю довірив розробку ідеї.

"Мені хотілося чогось незвичайного і зухвалого. Тому я дав можливість своєму другу і режисеру Леоніду Колосовському зробити все, що він захоче. Коли ми почали знімати кліп, в цей самий момент сильно вистрілив серіал "Гра в кальмара", і ми підхопили цю хвилю", — додає DANTES.

За задумом режисера Леоніда Колосовського, в кліпі можна побачити, як кохання робить людину м'якішою і більш вразливою. Жодна магія, ритуальні танці та інші методи не можуть змінити героя. Сила є тільки у коханні.

"Вова мав явно відрізнятися і контрастувати з усіма учасниками відео. Саме тому ми і вибрали іншу культуру та етнічну групу. У кліпі гламурний, модний, європейський Вова виявляється в абсолютно протилежному оточенні, де діють інші цінності та ідеали. Стильно дотримуватися цих різниць і було основною складністю. У зніманнях все одно присутній гротеск і якась декоративність. Цей хід ми використовували навмисно, свідомо уникаючи зайвої правдоподібності, щоб наша історія залишалася все ж вигадкою, а не документальним кіно", — коментує Леонід Колосовський.

Дія кліпу розгортається на кухні азійської забігайлівки. Для цього знайшли унікальну їдальню, яку переробили під азійський стиль.

Дантес постав в зухвалому і новому для себе образі, над яким працювала стиліст Яна Голуб.

"Хочеться, щоб люди бачили, що мужньо можна мати вигляд в будь-якому вигляді. Якщо ви прагнете до мужності або жіночності, то можна мати який завгодно вигляд, головне — твій внутрішній посил і енергія. Мені хочеться бути відвертим і поводитися зухвало в свої 33", — заявляє Володимир Дантес.

Разом з прем’єрою кліпу артист анонсував свій перший сольний концерт "DANTES: перший концерт, де він співає", який відбудеться 2 грудня.

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