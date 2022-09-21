Володимир Дантес захопив милим відео з Дашею Кацуріною: "Вона сама просила ще раз"

Співак Володимир Дантес повернувся з благодійного туру до України, та приїхав артист не сам.

У виконавця Володимира Дантеса закінчився тур на підтримку України Європою. Тож знаменитітсь одразу повернувся до України.

Утім, співак приїхав не сам. Із собою артист взяв свою дівчину, рестораторку та бізнесвумен Дашу Кацуріну, яка разом з дітьми живе у Польщі.

Володимир записав декілька відео, де вони їхали в авто додому. Дантес захопив Дашу зненацька, тож вона попросила зробити інший ролик. Але у своєму Instagram виконавець показав обидва.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Дивіться кого я привіз. Вона сама просила ще раз", - поділився Дантес.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Згодом, парочка разом вирушила до ресторану української кухні. Там вони смакували борщ, сало та солені огірочки.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Зазначимо, після розлучення з Надею Дорофєєвою Дантесу почали приписувати роман з Дашею Кацуріною. Вони тривалий час не коментували свої стосунки, але й не приховували, що проводять час разом. Та нещодавно Вова та Даша підтвердили свій роман та зізналися одне одному у коханні.

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