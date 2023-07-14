Володимир Дантес захопив шанувальників повною версією хіта "Девочка Оля" українською

Шанувальники співака Володимира Дантеса у захваті від нової версії легендарного хіта "Девочка Оля".

Виконавець нарешті потішив фанів повною версією легендарної пісні українською мовою. Прем'єра треку "Оля" та liric-відео до неї відбулася на YouTube-каналі Дантеса.

"Дівчина Оля багато разів рятувала мене, і я думаю, багатьох з вас, хто чув її тоді, хто зростав на цій пісні, кому вона дуже подобається. І я вважаю, що вона не повинна зникати. Як вона дала мені декілька разів шанс, так і я їй хочу подарувати нове звучання українською. Вона для мене звучить як нова пісня, але яку я дуже добре знаю", - поділився співак.

Фанам оновлена версія хіта припала до душі, а для багатьох знайома мелодія стала приємним нагадуванням про булі часи: "Дякую за ці почуття", "Я забула, як було в оригіналі", "Пісня юності! Неймовірний переклад", "Пісня в саме серденько".

Нагадаємо, напередодні прем'єри Володимир Дантес вперше розповів драматичну історію написання пісні "Девочка Оля" та кому насправді були присвячені ці рядки.

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