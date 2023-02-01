Володимир Дантес замилував фото, як бавиться з однорічним сином Даші Кацуріної

Український співак, ведучий та комік Володимир Дантес поділився новим контентом.

У своєму Instagram музикант опублікував фото, де зображений з однорічним сином своєї дівчини Даші Кацуріної. На знімку радісний Дантес бавиться з Іваном. Співак тримає сина Кацуріної на руках, поки хлопчина дивиться уважно в об'єктив камери.

Володимир Дантес із сином Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/vladimirdantes

У дописі до світлини Володимир поділився своїми філософськими думками. Зокрема, виконавець висловився, що важливо говорити правду. Утім, не завжди вдається це робити.

"Часто кажу, що треба бути з собою і з усіма чесними. Часто чую, що правда – це одна з найсильніших зброй в арсеналі людини. І так само часто ошукую інших та сам себе", - поділився артист.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Виконавець навів приклади, у яких випадках найчастіше лукавлять.

"Найпопулярніше шахрайство: "В мене все нормально/ок". Мені ніколи не "ок" і не "нормально". В 70% я елементарно не знаю як я, до того ж це таке поверхневе запитання! Друге: "Ой, та мені взагалі не цікаво, що там у них відбувається". Це лукавість на 100%. Відкриваємо будь-яку соцмережу і там всім "насрати" на інтерв'ю російського блогера, розлучення якоїсь пари з розряду "не знаю цю людину і що вона зробила, але засуджую". І закриває трійку лідерів: "Дякую за пораду". Тут все просто. Якщо хтось дає мені пораду, яку я не просив, і у відповідь чує "дякую за пораду" – 99,9% вірогідність, що я клав на цю думку, якою б правильною вона не була", - поділився своїми думками Дантес.

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