Володимир Дантес заспівав для бійців та побачив життя на лінії фронту: "Зрозумів, що таке "прильот"

Співак Володимир Дантес на власні очі побачив, як наші захисники боронять Україну на фронті.

Днями виконавець поїхав до Харкова, а після вирушив на Донеччину. Там Дантес не тільки поспілкувався з військовими, а й влаштував для них виступ. Співак закликав усіх зірок спробувати виступити на фронті та підтримати так наших воїнів.

"Я відверто думав, що наші виступи нікому не потрібні – ну що від тих пісень на фронті? Але одна справа – писати подяки в Instagram чи розповідати по телевізору. Зовсім інша справа – приїхати туди і подякувати кожному особисто. Запевнити, що ми не забуваємо про них, що ми їм надзвичайно вдячні і стараємось з усіх сил, щоб у них було все необхідне. Або іноді просто посидіти з ними у військовій частині, поїсти, попити чаю та послухати історії. Відчути, як хлопці живуть рік, а потім заспівати разом просто під гітару — дуже зворушливо. І також я дуже запрошую всіх артистів виступити для наших військових саме там, на лінії вогню", - написав Дантес у Мережі.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Також на лінії фронту Володимир вперше відчув, що таке приліт на передовій. Співака дуже здивувала реакція військових на ворожі атаки.

"Вчора, до речі, зрозумів, що таке "прильот". "Прильот" саме там. Просто три рази – сильно. І після першого в мене трапився діалог з військовою: "- А що це? - Це "прильот" (затягує сигарету) - Судячи зі свисту це ж, бл*ха, близько! - Ну може кілометр чи менше… - видихає дим, - не знаю, я по морально-психологічному забезпеченню, у відстані не розбираюсь (сміється)." Це не має ставати нашою повсякденністю, хоча вже стало. Ми не маємо забувати про фронт та героїв. І це – моє щоденне нагадування собі і вам про те, наскільки там важко. Не гіперболічно важко, а реально", - сказав Дантес.

Для перегляду відео гортайте праворуч

Читайте також: