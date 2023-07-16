Володимир Дантес зізнався, чи хоче стати батьком та як ставиться до дітей Даші Кацуріної

Український співак Володимир Дантес зізнався, чи хоче мати власних дітей та як ставиться до сина та доньки своєї дівчини, бізнесвумен Даші Кацуріної.

Неодноразово артист заявляв, що він чайлдфрі. Однак Дантес не виключає того, що в майбутньому у нього будуть власні діти. Щоправда, виконавець наголошує, що це неабияк складно. Володимир зазначає, що їм з Дашею з двома маленькими дітьми впоратися нелегко.

"Чим далі, тим більше я чайлдфрі. Це ж важко! Саші сім років, а Івану буде два. І у них якийсь дурдом, той обісрався, там срач, все несеться. І я сиджу й кажу: "Цій ще років 10 і вона поїде, а цьому ще 15 років жити з нами", - пожартував виконавець в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Володимир Дантес також наголосив, що діти – це неабияка мотивація. Заради них йому хочеться більше працювати, аби забезпечити їх всім необхідним.

"Дитячий садок, школа, і вони жруть, як коні, ці діти! Іван їсть більше, ніж я, Саша і Даша. Коли я буваю в Польщі, я до магазину ходжу кожного дня, а я купую кілограмів по сім всього! Я не знаю куди воно все дівається. І ти починаєш працювати усюди, аби прокормити, щоб була мотивація. Я просто прикалуюсь про чайлдфрі і все інше, але це супер складно. Це відповідальність велика", - зазначив співак.

Також Дантес розповів, як ставиться до дітей Даші Кацуріної від шлюбу з ресторатором Мішею Кацуріним. Виконавець розуміє, що він для них вітчим. Однак він все одно відчуває відповідальність за них, адже перебуває у стосунках з їхньою мамою.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Це діти моєї дівчини, яку я кохаю і з якою я інколи живу. У плані фізично, вона то за кордоном, то в Україні. І далі є вибір, як ти поводишся, коли тобі вдається побути з ними. Я вважаю, що це поводитись як мудак, коли ти не допомагаєш жінці і щось там не робиш", - прокоментував артист.

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес прокоментував весілля своєї колишньої дружини Наді Дорофєєвої. Співак зізнався, чи співачка запросила його на свято.

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