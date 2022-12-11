Володимир Дантес зізнався, як почувається у ролі батька двох дітей Даші Кацуріної

Співак, ведучий та стендапер Володимир Дантес став гостем проєкту "Тихий вечір з Оленою Кравець".

Говорячи про особисте життя гостя, Олена Кравець поцікавилась, як Володимир почувається в ролі батька двох дітей. Як відомо, в обраниці Дантеса Даші Кацуріної є син Іван та донька Олександра від попереднього шлюбу з Мішею Кацуріним.

"Давай так, батько в цих дітей є (Міша Кацурін – прим. ред.). І він реально батько. Але мені дуже приємно і круто проводити з ними час, коли є така можливість. Це круто, коли ти бачиш, як тебе починають сприймати діти. З малим (Іванові один рік – прим. ред.) у мене взагалі суперстосунки. Хоч десь я повний авторитет", - сказав Володимир.

Володимир Дантес та Олена Кравець

Також шоумен розповів зворушливу історію про спілкування зі старшою донькою Кацуріної, шестирічною Сашою.

"Якось Даша вкладала малого і лягла спати. А я сидів, були якісь погані новини, ми були в турі. Я налив собі віскі, сиджу. А Саша каже: "А що ти п'єш?" Кажу: "Віскі з чорним напоєм (щоб не рекламувати)". Вона каже: "А можна й мені це?" Ну, не віскі, а цей напій. Кажу: "Так". І ми почали з нею просто розмовляти. Вона мені щось своє розповідає про школу, про дитсадок, про Україну, де вона була... А я їй про свої якісь проблеми. І я такий думаю: вау, ну діти — це зовсім не ті люди, які нічого не знають. Це ж джерело якихось історій, і ти в них вчишся. І мені так було круто провести цей вечір. Дякую, діти. Діти — це дуже важко, але насправді це настільки кайфово і чудово, що я кожному рекомендую", - прокоментував Дантес.

Даша Кацуріна та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес прокоментував, що стало причиною розлучення з Надею Дорофєєвою. Пара була у шлюбі шість років.

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