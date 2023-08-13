Володимир Остапчук і його гучні скандали: "голодна туса" у роковини Голодомору і сварки з колишньою

Український ведучий Володимир Остапчук за час своєї кар'єри неодноразово потрапляв у скандали.

Зокрема, перше розлучення шоумена було одним із найскандальніших в українському шоубізнесі, коли колишні розповідали брудні подробиці з особистого життя одне одного, а з другою ексдружиною знаменитість без скандалів не може поділити майно. У пам'ятні для України дні Остапчук відзначився скандальним висловлюванням, а під час війни – корпоративом з росіянами.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала найгучніші скандали, у які за час своєї кар'єри потрапляв Володимир Остапчук.

Публічні сварки з ексдружиною Оленою Войченко

Першою дружиною Володимира Остапчука була Олена Войченко, з якою він прожив у шлюбі 12 років та став батьком двох дітей. У жовтні 2019 року шоумен подав заяву на розлучення. Остаточно пара розірвала шлюб у квітні 2020 року. Однак після цього вони почали публічно з'ясовувати стосунки. Особливо сварки загострилися, коли Остапчук підтвердив стосунки з нотаріусинею Христиною Горняк, а через пів року після розлучення знову одружився.

Олена Войченко і Володимир Остапчук із Христиною Горняк

Олена Войченко почала давати скандальні інтерв'ю, де запевняла, що Остапчук зраджував їй, а причиною їхнього розриву стала інша жінка. Тим часом сам Володимир переконував, що причиною такого його рішення стали постійно сварки та непорозуміння.

Володимир Остапчук та Олена Войченко / Фото: instagram.com/olenavoychenko

Після цього експодружжя публічно з'ясовувало стосунки у справах, що стосується опіки над дітьми. Остапчук обурювався, що колишня дружина перешкоджає його зустрічам з дітьми та ініціював перевірку психічного стану Олени. Тим часом Войченко у своїх інтерв'ю неодноразово говорила, що її колишній поводиться агресивно і у нього нібито розлад особистості. Врешті, Остапчук зміг бачитися з дітьми після рішення органів опіки. Однак сварки експодружжя продовжувалися.

Олена Войченко з дітьми / Фото: instagram.com/olenavoychenko

Навіть під час повномасштабної війни колишні висвітлювали брудні подробиці одне про одного. Остапчук жалівся, що Войченко вивезла дітей до Канади та не дає йому з ними спілкуватися. Врешті, колишні змогли знайти спільну мову лише тоді, коли Володимир розлучився з Христиною Горняк. У січні цього року Володимир навіть публічно перепросив в Олени. Шоумен зізнався, що зі свого боку "наробив багато дурниць", через які йому соромно та прикро. Він подякував Войченко, що та чудово виховує його дітей та піклується про них. Також підтвердженням тому, що колишні порозумілися стало те, що ведучий неодноразово зустрічався з дітьми в Канаді та спілкується з ними через відеозв'язок.

Діти Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Голодна туса" у роковини Голодомору

Володимир Остапчук втрапив у гучний скандал наприкінці листопада 2021 року. Шоумен тоді був ведучим на дні народженні блогера-мільйонника Олександра Заліска. Вечірка була з елементами еротики у Будинку вчених у Львові. Все б нічого, але святкування відбулося в День пам'яті жертв Голодомору. Особливо критика в бік Остапчука сталася через те, що він опублікував сторіз, де показав святковий стіл і написав: "Блогерська голодна туса".

Львівські блогери влаштували вечірку у День пам'яті жертв Голодомору / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Шоумен тоді публічно перепросив та заявив, що зовсім забув про День пам'яті жертв Голодомору. Також Остапчук прокоментував, що під фразою "голодна туса" зовсім не те мав на увазі. За його словами, гостям довго не виносили страви, тож він просто констатував, що блогери на вечірці голодні.

Володимир Остапчук прокоментував слова про "голодну тусу" / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Розважав росіян" у Греції під час війни

У червні цього року Остапчук потрапив у гучний скандал після того, як у Мережі з'явилася інформація, що він їздив на грецький острів Міконос, аби провести день народження нібито дружини російського олігарха Леоніда Арапова Юлії Буряк. На корпоративі, до речі, засвітилися росіяни, зокрема московська тусівниця Анна Івченко. До Мережі потрапили кадри, на яких Володимир Остапчук російською розважає гостей.

День народження Юлії Буряк

Ведучий одразу ж прокоментував гучний скандал. Шоумен не став заперечувати та підтвердив, що дійсно провів корпоратив. Однак Остапчук запевняв, що не знав, що на святкуванні дня народження будуть росіяни. Також ведучий стверджував, що Юлія Буряк вже розлучена з російським олігархом. Замовниками Остапчука були українці з Одеси – Юлія та її новий чоловік Андрій.

Неподілений будинок з колишньою дружиною Христиною Горняк

Восени 2022 року Володимир Остапчук остаточно розлучився з другою дружиною Христиною Горняк. Пара не влаштовувала публічних скандалів та не коментувала розлучення, хоча зі сторіз колишніх було зрозуміло, що вони розійшлися не на позитивній ноті. Остапчук довго не був на самоті та закрутив роман з 23-річною Катериною Полтавською та згодом і втретє одружився.

Будинок Володимира Остапчука та Христини Горняк / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Однак виявилося, що з Христиною після розлучення вони не вирішили всі питання, зокрема не поділили спільний будинок, який почали будувати під Києвом 2021 року. Остапчук з новою дружиною активно облаштовує оселю, переплановує її та збирається там жити. Тим часом Горняк заявила, що вони його ще не поділили і половина будинку взагалі-то належить їй. Шоумен у публічному просторі це не коментує. Тим часом Христина запропонувала колишньому мирно все це вирішити, інакше буде суд. Як згодом говорила нотаріусиня, Володимир не йде на контакт та не погоджується на мирне вирішення проблеми.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Образливі висловлювання в бік жінок, які не роблять депіляції

На початку серпня у новому випуску свого шоу "Мекнув – питайте" Володимир Остапчук разом зі співаком Позитивом та блогером Богданом Буше обговорив тему депіляції жінок. Після обговорень, вони зійшлися на думці, що поголені жінки – більш гарні. Буше заявив, що неголені дівчата "не можуть бути 10 з 10", а Остапчук закликав усіх робити депіляцію.

"Мені взагалі не ОК. Я вважаю, що дівчина має бути поголеною всюди. Естетично мене це коробить. Це ваше життя, але я дивлюсь на це і думаю: "Ну окей, тоді Карпати в безпеці". Робіть депіляцію, щоб все було гарно, бо ми теж намагаємося бути красивими", - говорив тоді Остапчук.

Володимир Остапчук, Позитив та Богдан Буше

Однак у Мережі одразу ж обурилися таким висловлюванням публічних чоловіків, на що Остапчук та Позитив відповіли, що "вони просто висловили свою думку, на яку мають право, адже живуть в демократичній країні". До критики долучилися й зіркові колеги, які були не згодні з їхніми висловлюваннями. Зокрема, Остапчуку, Буше та Позитиву дорікнули Володимир Дантес, Маша Єфросиніна, Олексій Дурнєв, alyona alyona та інші. Щоправда, й сам Остапчук не став мовчати. Він публічно поскандалив із зірковими колегами та звинуватив їх у лицемірстві.

Дружина Володимира Остапчука VS Володимир Дантес / Фото: instagram.com/poka.tya

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