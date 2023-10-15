Володимир Остапчук насмішив відео, як з молодшою на 16 років дружиною стрибав на батуті

Пара також поділилася відео зі своєю романтичної прогулянки осіннім парком.
Український шоумен Володимир Остапчук та його дружина Катерина Полтавська поділилися з шанувальниками атмосферним відео зі своєї нещодавньої прогулянки.
На сторінці в Instagram подружжя розмістило ролики, як днями провело час. Закохані побували в одному з комплексів відпочинку. Там Остапчук показав, як вони з молодою дружиною вирішили подуркувати, та пострибали на батуті.
Також подружжя розмістило відео, на якому вони обіймаються, усміхаються, цілуються та Володимир носить Катерину на руках в осінньому парку: "Останній теплий день", - підписав ролик Остапчук.
Своєю чергою, шанувальники зазначили, що зараз шоумен має по-справжньому щасливий вигляд:
- Вперше бачу такого закоханого Остапчука. Бажаю щастя і кохання на довгі роки. Приємно дивитись на вас
- Тепер реально бачу закоханого Вову! Того разу було все награно…
- Остапчук просто як хлопчисько закоханий! Що значить, коли доля тебе знайде і в мить все стане на свої місця
Нагадаємо, що декілька тижнів тому Володимир Остапчук та Катерина Полтавська відсвяткували свою першу річницю стосунків. Шоумен розповів, як 23-річна обраниця його змінила.
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