Володимир Остапчук натякнув, що одружився з 22-річною коханою

Український шоумен Володимир Остапчук, хоче він того чи ні, але дуже цікавить шанувальників своїм особистим життям.

Хоч шоумен і не говорить офіційно, що перебуває у стосунках з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською, втім пара спільними фото сніданків вдома, кадрів з відпочинку з одного й того ж місця чітко дає зрозуміти, що це правда.

А цього разу Остапчук та Полтавська конкретно спантеличили своїх шанувальників. У сторіз своїх фотоблогів закохані розмістили цікаві кадри. У обох присутнє фото з документ-сервісу "Готово", де, зокрема, можна оформити шлюб за добу.

Володимир Остапчук натякнув, що одружився втретє / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Про те, що Володимир та Катерина могли одружитися свідчить і те, що дівчина підписала дату: 22.02.2023 і супроводила її сердечком. Окрім того, Полтавська фанам у Instagram, після сторіз з "Готово", за щось подякувала.

Катерина Полтавська заінтригувала кадром з документ-сервісу / Фото: instagram.com/poka.tya

Катерина Полтавська навіть вже подякувала всім за щось / Фото: instagram.com/poka.tya

Як і свій роман, підтверджувати узаконення стосунків пара теж не квапиться.

Зазначимо, що днями Катерина Полтавська поділилася, чи почала вона зустрічатися з Володимиром Остапчуком тоді, коли він ще був одружений з Христиною Горняк.

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