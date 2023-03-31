Володимир Остапчук назвав два свої шлюби "помилками" та пригадав, як його обзивали колишні

Телеведучий Володимир Остапчук неоднозначно висловився про свої попередні два шлюби.

Зараз шоумен ретельно приховує усе, що відбувається в його особистому житті, але час від час все ж дає розкриває деякі деталі. Так, днями Остапчук висловився про два своїх шлюби.

Ведучий став учасником шоу "єПитання" на одному з телеканалів, у якому обмовився про те, що вважає, попередні стосунки помилками.

"Я так розумію, що – це шоу якраз для мене і про мене, тому що тут є правило двох помилок, як у моєму особистому житті, тому все нормально", – жартома відповів Володимир.

Володимир Остапчук з першою дружиною Оленою / Фото: instagram.com/olenavoychenko

Також в ефірі ведучий пригадав, як його ображали колишні дружини. У переписці одна з колишніх називала Володимира "свинею", але яка саме дружина це була, шоумен не уточнював.

Володимир Остапчук та Христина Горняк

Нагадаємо, що Володимир Остапчук спершу був одружений з Оленою Войченко. Пара жила у шлюбі 13 років та виховує двох спільних дітей. Менш ніж через рік після розлучення з Оленою, ведучий одружився з нотаріусинею Христиною Горняк. Однак 2022 року стало відомо, що пара таємно розлучилася.

Подейкують, що зараз шоумен одружений втретє - з 22-річною блогеркою Катериною Полтавською. Пара приховує свої стосунки.

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