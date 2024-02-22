Володимир Остапчук ніжно привітав 23-річну дружину з першою річницею шлюбу

Сьогодні, 22 лютого, шоумен Володимир Остапчук та його 23-річна обраниця Катерина Полтавська святкують першу річницю шлюбу.

Про це Остапчук нагадав на своїй сторінці в Instagram. Ведучий розмістив романтичне фото з коханою і загадково його підписав: "Сьогодні важливий день".

Що саме за день, Остапчук не став уточнювати, втім фани зірки одразу зрозуміли, про що саме йдеться.

Володимир Остапчук привітав дружину з річницею шлюбу / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

На фотографії, що її запостив Володимир, він зображений у класичному чорному костюмі з білою сорочкою, а Катерина вбрана у шкіряну довгу спідницю, топ і піджак. Дехто з юзерів написав під цим кадром, що "одяг дівчини не відповідає зовнішньому вигляду Володимира. Можна було одягнути щось більш елегантне". На що гостра на слівце Полтавська відповіла: "можливо одяг Володимира не відповідає зовнішнього вигляду дівчини".

Дружина Володимира Остапчука відповіла юзеру / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Також Полтавська поспілкувалася з фанами в Insta-сторіз і поділилася, про яке весілля вона мріє. Адже під час війни вони з Остапчуком прийняли рішення скромно розписатися, скориставшись послугою документ-сервісу "Готово":

"Весілля, про яке я раніше мріяла, неможливе в наших реаліях. Наразі хочу, щоб не в Києві (скоріше за все Edem, він на фото) і з найближчим оточенням. Але зараз інші пріоритети. Можливо, у 2025, чи 2026", - прокоментувала Полтавська.

Дружина Володимира Остапчука розповіла про весілля, яке мріє / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, що про роман Володимира Остапчука з молодшою від нього на 16 років Катериною Полтавською заговорили у грудні 2022 року. Згодом шоумен підтвердив нові стосунки. Згодом Катерина ділилася, що вони з Остапчуком разом від вересня 2022 року. 22 лютого 2023 року пара заінтригувала фото з документ-сервісу "Готово" і дописом про те, що вони "нарешті це зробили".

Остапчук та Полтавська одружилися у лютому 2023 року / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Вірогідно, Володимир та Катерина одружилися, адже після цього Полтавська почала називати коханого чоловіком. Та й не раз вони натякали, що перебувають у шлюбі.

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