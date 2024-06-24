Володимир Остапчук ніжно привітав молоду дружину з 24-річчям і показав їхні романтичні фото

Шоумен показав, що вже встиг подарувати обраниці.

Український ведучий Володимир Остапчук повідомив про свято в його родині. Молода дружина шоумена – блогерка Катерина Полтавська – святкує день народження.

Обраниці Остапчука виповнюється 24 роки. Тож, ведучий ніжно привітав кохану зі святом. Зокрема, він адресував Катерині допис в Instagram. Володимир Остапчук подякував дружині за неймовірну підтримку і за час, проведений разом. Також шоумен публічно вкотре зазначив, як безмежно кохає Катерину.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"З днем народження! Дякую, що ти поруч зі мною. Дякую, що кохаєш і віриш. Дякую, що тримаєш міцно-міцно. Кохаю тебе, моя неймовірна "24-річна дружина Остапчука", - адресував обраниці шоумен.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Свій святковий допис ведучий доповнив їхніми романтичними фото. Зокрема, подружжя знялося у фотосеті. Володимир Остапчук позував у сорочці та брюках, а його кохана обрала довгу білу сукню.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

До речі, ведучий вже встиг показати, як особисто вітав дружину. Шоумен подарував коханій чималий букет рожевих троянд. А от основний подарунок Володимир Остапчук не квапиться показувати.

Квіти, які Володимир Остапчук подарував дружині / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька святкувала день народження. Знаменитість вже показала, як її зі святом вітав коханий-військовий Олексій Ситайло.

Історія Олексія Ситайла: був суддею, пішов на фронт, закохався у ведучу ТСН Соломію Вітвіцьку

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