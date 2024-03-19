Володимир Остапчук ніжно привітав сина з 6-річчям і показав його архівні фото

Український шоумен Володимир Остапчук розповів про день народження сина.

Сьогодні, 19 березня, синові шоумена Евану виповнилося шість років. З цієї нагоди Володимир опублікував декілька сторіз у себе в фотоблогу та показав рідкісні архівні світлини свого молодшого сина. На зображеннях Еван постає на одній з київських локацій, а також бавиться у магазині. Також Остапчук адресував синові теплі слова привітання і висловив свою любов.

"Сьогодні Остапчуку молодшому виповнюється шість років. Хоч він зараз за тисячі кілометрів – пишаюся і дуже люблю", - замилував артист і додав смайлики у формі сердечок.

Син Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Син Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Зазначимо, у Володимира Остапчука від попереднього шлюбу є не лише син, але й 10-річна донька Емілія. Наразі діти разом з їхньою мамою, ексдружиною знаменитості Оленою Войченко, проживають за кордоном. Зокрема, після повномасштабного вторгнення вони переїхали до Канади.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук показав, як зустрівся з сином у дитячому садочку напередодні початку повномасштабного вторгнення та поділився емоціями.

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