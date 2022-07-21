Володимир Остапчук обстібав дивне ім'я новонародженого сина мовчунки Регіни Тодоренко

Точніше, Володимира Остапчука потішило ім'я, яке Регіна Тодоренко дала новонародженому.

Як відомо, Регіна Тодоренко, яка родом з Одеси і яка мовчить про війну в рідній Україні і живе в Росії, назвала сина Миром. Остапчук пожартував, що тепер у сина Тодоренко буде за окликом "рускій мір", оскільки у хлопчика російський паспорт:

"Я тут пропустив. Тодоренко назвала сина "мир". За паспортом він росіянин. Дитину шкода. Бо тепер на все життя він "русскій мір", - написав Остапчук.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Як відомо, раніше ім'я сина Регіни Тодоренко висміяла Даша Астаф'єва. Вона запропонувала Тодоренко, поки не пізно, дати інше ім'я сину. Зокрема, замість Мир назвати хлопчика – Путіним.

Зазначимо, коли Росія розв'язала в Україну жахливу війну, уродженка Одеси Регіна Тодоренко вирішила мовчати про це. Коли її українські прихильники очікували від неї підтримки, співачка, яка живе в РФ, вирішила поводитися так, ніби жодної війни немає. Натомість, коли Instagram не був заблокований у Росії, артистка розважала фанів та, зокрема, демонструвала свій гардероб.

Зазначимо, що Регіна Тодоренко заміжня за російським співаком та актором Владом Топаловим, від якого має ще одного сина – трирічного Михайла.

Читайте також: