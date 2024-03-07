Володимир Остапчук офіційно одружився з 23-річною обраницею і показав фото з весілля

Український шоумен Володимир Остапчук та його 23-річна обраниця Катерина Полтавська вже тривалий час підігрівають чутки про зміну свого сімейного статутсу.

Втім, підтверджувати їх, або спростовувати знаменита пара не квапилася. Втім, Полтавська вирішила розставити всі крапки над "і".

У сторіз своєї сторінки в Instagram кохана Остапчука розмістила кадр, де зображені їхні руки, на яких видніються золоті обручки. А у наступному сторіз Катерина зізналася, що вона тепер не Полтавська, а Остапчук:

"Чуток було багато, як і різних варіантів коли, де і як. Але, думаю, що можна підтвердити. Я Остапчук Катерина. Це було спонтанно, ніхто не знав. Навіть батьки. Знайомі та друзі дізналися сьогодні. Весілля покажу, коли буде", - лаконічно розповіла тепер вже пані Остапчук.

Володимир Остапчук одружився з 23-річною обраницею / Фото: instagram.com/poka.tya

Втім, коли ж саме відбувся розпис у РАЦСі, Катерина уточнювати не стала. Зазначимо, що ще рік тому, 22 лютого, пара заінтригувала фото з документ-сервісу "Готово". І супроводила кадри підписом "нарешті" та смайлом у вигляді серця. Проте закохані не стали говорити, що ж за така важлива подія сталася в їхньому житті.

Володимир Остапчук одружився з 23-річною обраницею / Фото: instagram.com/poka.tya

А вже цьогоріч, 22 лютого, Остапчук ніжно вітав Катерину з "важливим днем", але, знову ж таки, що саме за день, було суворою таємницею.

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук показав, як з сином напередодні війни час проводив. Як відомо, в шоумена від першого шлюбу є двоє дітей. Для Остапчука шлюб з Катериною Полтавською став третім за рахунком.

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