Володимир Остапчук підняв настрій кумедним відео з дружиною: "Христі ніби недобре"

На сторінці в Instagram Володимир Остапчук розмістив ролик з їхньої з Христиною сімейної рубрики "Я вчу Христину". Відео записували у Києві на тлі житлових багатоповерхівок.

Цього разу Остапчук вирішив навчити дружину ходити, як американський репер. Спочатку ведучий демонструє, як треба йти, завалюючись на одну ногу. Христина це зрозуміла по-своєму і відтворила дуже кумедно:

"З гарним настроєм до перемоги", - коротко прокоментував відео Остапчук.

Своєю чергою, фоловери сторінки Остапчука подякували йому за те, що підняв настрій, втім зазначили, що повторити за чоловіком їй вдалося не надто добре: "Христина трохи зламаний репер", "Христя - це не репер з Америки, а алкоголік Гріша зі Жмеринки", "Христі ніби недобре".

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук показав, як дружина кумедно спробувала повторити за ним прочитати американський реп.

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