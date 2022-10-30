Володимир Остапчук, після чуток про розлучення, повернувся до Instagram з промовистим фото

Втім, ані шоумен, ані його дружина Христина новини про розрив принципово не коментують.
Український шоумен Володимир Остапчук як неочікувано зник, так неочікувано й повернувся до Instagram.
Зробив він це, запостивши у фотоблогу чорно-білий кадр, де позує з усмішкою. Світлину Остапчук підписав: "Всі задоволені?". Це фото і текст шанувальники ведучого сприйняли як натяк на те, що вони з Христиною справді розлучилися.
"Вам на "Холостяк", "Весілля не похорон, можна повторити. Не сумуйте!", "Якщо ви про своє розлучення, то це лише ваша справа, ми не можемо бути ані задоволені, ані сумні з цього приводу", "Та ніхто не задоволений, хорошого в цьому мало, стресів і так вистачає зараз! Просто більше так швидко не одружуйтеся, краще довше позустрічатись, щоб добре взнати людину!".
Нагадаємо, що днями у Мережі з'явилася інформація, що Володимир Остапчук та Христина Горняк офіційно розірвали шлюб та декілька тижні тому отримали всі документи. Та щойно у Мережі заговорили про офіційне розірвання шлюбу пари, як сторінка Володимира Отапчука раптом "зникла" з Instagram (певно, щоб не завалювали дірект запитаннями про особисте). А от Горняк заговорила про те, що за паспортом вона взагалі-то Остапчук.
Як відомо, Володимир Остапчук та Христина Горняк, поки були разом, не приховували від шанувальників своїх стосунків. Пара активно ділилася спільними фото у соцмережах та показувала, як разом проводить час. Проте, коли з соцмереж подружжя різко зникли фото одне одного, у фанів почали з'являтися запитання, що ж між ними сталося.
Зазначимо, що Володимир Остапчук та Христина Горняк одружилися у жовтні 2020 року. Їхній шлюб проіснував два роки. До цього шоумен був протягом 13 років одружений на Олені Войченко, від якої має двох дітей – 9-річну доньку Емілію та 4-річного сина Евана-Олександра.
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