Володимир Остапчук, після чуток про розлучення, повернувся до Instagram з промовистим фото

Український шоумен Володимир Остапчук як неочікувано зник, так неочікувано й повернувся до Instagram.

Зробив він це, запостивши у фотоблогу чорно-білий кадр, де позує з усмішкою. Світлину Остапчук підписав: "Всі задоволені?". Це фото і текст шанувальники ведучого сприйняли як натяк на те, що вони з Христиною справді розлучилися.

Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Вам на "Холостяк", "Весілля не похорон, можна повторити. Не сумуйте!", "Якщо ви про своє розлучення, то це лише ваша справа, ми не можемо бути ані задоволені, ані сумні з цього приводу", "Та ніхто не задоволений, хорошого в цьому мало, стресів і так вистачає зараз! Просто більше так швидко не одружуйтеся, краще довше позустрічатись, щоб добре взнати людину!".

Нагадаємо, що днями у Мережі з'явилася інформація, що Володимир Остапчук та Христина Горняк офіційно розірвали шлюб та декілька тижні тому отримали всі документи. Та щойно у Мережі заговорили про офіційне розірвання шлюбу пари, як сторінка Володимира Отапчука раптом "зникла" з Instagram (певно, щоб не завалювали дірект запитаннями про особисте). А от Горняк заговорила про те, що за паспортом вона взагалі-то Остапчук.

Христина та Володимир Остапчуки / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Як відомо, Володимир Остапчук та Христина Горняк, поки були разом, не приховували від шанувальників своїх стосунків. Пара активно ділилася спільними фото у соцмережах та показувала, як разом проводить час. Проте, коли з соцмереж подружжя різко зникли фото одне одного, у фанів почали з'являтися запитання, що ж між ними сталося.

Зазначимо, що Володимир Остапчук та Христина Горняк одружилися у жовтні 2020 року. Їхній шлюб проіснував два роки. До цього шоумен був протягом 13 років одружений на Олені Войченко, від якої має двох дітей – 9-річну доньку Емілію та 4-річного сина Евана-Олександра.

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