Володимир Остапчук після появи в лікарні назвав свій діагноз: "Лікарі приїздили тричі"

Український шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно шокував прихильників знімком з лікарні, розповів подробиці своєї недуги.

У своєму фотоблогу знаменитість зізнався, що його стан здоров'я був у критичному стані, тому лікарям "швидкої" доводилося приїздити декілька разів. Зрештою, Володимира госпіталізували, а після медичних маніпуляцій він зазначив, що йому діагностували нервовий зрив. Після важкої ночі перебування під наглядом лікарів артист поїхав відновлюватися додому й закликав фанів дбати про здоров'я.

Володимир Остапчук у лікарні / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук у лікарні / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Лікарі приїздили тричі. Поїхав у "швидкій". Кілька уколів, крапельниця і додому спати. Діагноз – "нервовий зрив". Тож, бережіть себе і нерви", - наголосив Остапчук.

Також шоумен розповів, що має вроджені проблеми з серцем, що повпливало на його загальний стан.

Володимир Остапчук у лікарні / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"У мене серце б'ється економно – по 45 ударів при нормі від 60. Але це у мене вроджене", - зазначив ведучий.

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Катерина Молчанова відверто розповіла про діагностування у неї раку молочних залоз і як минає її лікування.

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