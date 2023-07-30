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Володимир Остапчук побився з компанією на підпитку, яка ображала його дружину

Володимир Остапчук побився з компанією на підпитку, яка ображала його дружину

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Володимир Остапчук побився з компанією на підпитку, яка ображала його дружину

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Інцидент стався, коли подружжя поверталося додому з благодійного заходу.

З ведучим Володимиром Остапчуком та його дружиною Катериною Полтавською минулого вечора стався неприємний інцидент.

Подружжя поверталося додому з благодійного заходу, і коли заходило до ліфта, до Катерини причепилася компанія молодих людей на підпитку. Про це Полтавська розповіла у сторіз своєї сторінки в Instagram:

"Я щось сказала Вові. Один з них почав перекривлювати мене. Вова сказав не іронізувати. А пацан цей почав грубіянити. Вийшли з ліфту на першому поверсі. Цей одноклітинний почав мене ображати, кричати щось про маму і замахуватися. Ну і отримав п*зди від Вови", - розповіла Катерина.

Володимир Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk
Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Врешті, продовжила Полтавська, вся компанія вибачилася перед ними, окрім однієї дівчини, яка продовжувала говорити щось зневажливе на адресу дружини Остапчука. Своєю чергою Катерина зазначила, що сказала їй що "зламає щелепу".

Володимир Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk
Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, 29 липня у Києві Володимир Остапчук та його дружина Катерина відвідали благодійний вечір у Національній опері. Закохані також встигли до початку заходу наробити романтичних селфі.

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