Володимир Остапчук подарував 24-річній дружині розкішне елітне авто

Український ведучий Володимир Остапчук зробив вагітній дружині – блогерці Катерині Полтавській – приємний сюрприз.

Про це обраниця шоумена розповіла у своєму Instagram. 24-річна дружина Володимира Остапчука поділилася, що чоловік подарував їй розкішний елітний автомобіль. Зокрема, Катерина тепер їздитиме на білій машині марки BMW. У блогерки це перше власне авто.

"У мене є новина. Вже декілька тижнів їжджу на своїй першій власній машині", — поділилася блогерка.

До слова, подружжя проживає за Києвом. Тож без автомобіля було складно обійтися. Блогерка просила чоловіка відвезти її у справах. З появою дитини потреба в авто збільшиться. Тож задля комфорту Остапчук подарував дружині авто.

"Дуже незручно було жити за містом і бути прив'язаною до авто чоловіка, а з малим треба буде їздити до лікарні і так далі", — зазначила блогерка.

Нагадаємо, зараз дружина Володимира Остапчука перебуває на останніх місяцях вагітності. Нещодавно Катерина Полтавська розповідала про свою вагу і зізнавалась, скільки кіло набрала.

Читайте також: