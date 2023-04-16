Володимир Остапчук поділився рідкісним селфі з молодшою на 16 років дружиною

Український шоумен Володимир Остапчук нарешті припинив приховувати, що перебуває у шлюбі з молодшою від нього на 16 років журналісткою Катериною Полтавською.

Днями пара вперше оприлюднила спільні фото, а тепер дедалі частіше тішить прихильників романтичним контентом.

Так, своїх фанів Катерина та Володимир привітали зі святом Великодня, запостивши сьогодні у сторіз спільне селфі. На знімку Остапчук щиро усміхається та обіймає Полтавську, поки вона робить фотографію.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Зазначимо, про те, що Володимир Остапчук розлучився зі своєю другою дружиною Христиною Горняк і закрутив роман з молодшою від нього на 16 років Катериною Полтавською стало відомо у грудні 2022 року.

Згодом пара почала постити фото з однакових місць, втім одне одного на світлинах не показувала. У лютому 2023 року Катерина натякнула, що вийшла заміж за шоумена. Буквально днями подружжя вперше офіційно підтвердило, що вони разом. Окрім того, поділився Остапчук й доволі пікантними подробицями. Так от, він зізнався, що став першим чоловіком Катерини.

Для Володимира Остапчука шлюб з Катериною Полтавською став третім за рахунком. Протягом 13 років ведучий перебував у шлюбі з Оленою Войченко, від якої має двох дітей. Другою дружиною шоумена стала нотаріусиня Христина Горняк.

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