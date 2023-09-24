Володимир Остапчук похизувався 23-річною дружиною топлес у ліжку

Наразі подружжя перебуває у Львові.
Український шоумен Володимир Остапчук не втримався, аби не похизуватися своєю дружиною Катериною Полтавською.
У сторіз своєї сторінки в Instagram Остапчук розмістив знімок, на якому 23-річна Катерина топлес зображена у ліжку і прикривається ковдрою. Коли Володимир робив фото коханої, а вона в той час, схоже, знімала селфі.
Своєю чергою Полтавська розповіла, що вони з чоловіком наразі перебувають у Львові, де у Остапчука була робота. Окрім того, Полтавська частково показала номер у готелі, в якому вони зупинилися і розкрила деякі факти про їхню пару.
Так от, Полтавська зізналася, що її чоловік – дуже охайна людина. І навіть перед прибиральницею в готелі наводить порядок. А от Катерина вдома стежить за чистотою, а в подорожах, за словами Полтавьскої, вона "свиня":
"Тому він ходить по номеру з заплющеними очима, а я в потоці й ресурсі і мене нічого не турбує", - пояснила Катерина.
Нагадаємо, не так давно дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська похизувалася перед шанувальниками своїми формами. Дівчина показала фото, на яких позувала у напівпрозорому спідньому.
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