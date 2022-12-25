Володимир Остапчук похизувався, якими сніданками його тішить 22-річна кохана

Ведучий Володимир Остапчук все частіше дає приводів вважати, що він справді розлучився з нотаріусинею Христиною Горняк і вже закрутив роман з молодшою на 16 років дівчиною.

Не так давно у ЗМІ з'явилася інформація, що новою обраницею шоумена стала 22-річна журналістка з Києва Катерина Полтавська. Цікаво, що підтвердженням цьому слугують сторіз парочки з однакових місць в Instagram.

Так от, днями Катерина показала, як куховарила на кухні у шоумена та робила йому пиріг з яблуками. Результатом того, що в неї вийшло, дівчина поділилася у сторіз фотоблогу.

Катерина активно готує на кухні Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Ось такий пиріг вийшов / Фото: instagram.com/poka.tya

Катерина показала, як накрила стіл / Фото: instagram.com/poka.tya

Не втримався й Остапчук, який теж у Instagram похизувався кулінарними вміннями нової обраниці.

Остапчук у себе в сторіз показав, що оцінив старання коханої / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Також згодом Володимир на тлі прикрашеної ялинки вдома показав, що йому приніс Святий Миколай.

Таким сторіз поділився Володимир / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Своєю чергою, Катерина на тлі тої самої ялинки продемонструвала, що приготувала їм з Володимиром на вечерю.

А це сторіз Катерини / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, що чутки про те, що Володимир Остапчук після майже двох років подружнього життя розлучився зі своєю другою дружиною, нотаріусинею Христиною Горняк, з'явилися наприкінці жовтня цього року. Проте ані Христина, ані Володимир жодного разу не прокоментували розрив. Та всім своїм виглядом дали зрозуміти, що вони справді більше не разом. Пара різко припинила ділитися спільним романтичним контентом і в принципі згадувати одне одного.

Нова дівчина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Тим часом з'ясувалося, що серце Остапчука знову зайняте. Мовляв, він зустрічається з 22-річною журналісткою з Києва Катериною Полтавською. Так само закохані офіційно нічого не кометнують, однак активно в соцмережах постять фото та відео з одної й тої самої локації – з квартири Остапчука.

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