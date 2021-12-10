Володимир Остапчук показав дружину без макіяжу у кумедному відео

Христина спробувала повторити за обранцем реп англійською мовою.

Український шоумен Володимир Остапчук потішив шанувальників новим кумедним відео зі своєю дружиною, нотаріусинею Христиною.

Роликом ведучий поділився на сторінці в Instagram. У ньому і Христина, і Володимир постають у домашньому одязі. Володимир та Христина влаштували реп-батл.

У відео Остапчук доволі швидко та чітко читає американський реп, після цього Христина намагається повторити, щоправда скорочує текст вдвоє. "Дружина повторює мій реп. Я в шоці", - підписав відео Остапчук.

Імпровізація дружини шоумена дуже насмішила підписників сторінки Володимира: "підняли настрій зранку", "просто Джей Зі і Бейонсе", "клас, одразу настрій кращий!", "це дуже смішно".

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