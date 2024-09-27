Володимир Остапчук показав коштовний подарунок від дружини на 40-річчя

Катерина підготувала сюрприз для іменинника.
Український ведучий Володимир Остапчук сьогодні 27 версеня святкує ювілей.
Шоумену виповнилося 40 років. З нагоди особливого свята дружина знаменитості, блогерка Катерина Полтавська підготувала йому сюрприз. Зокрема, ще зранку вона привітала іменинника тортом зі свічкою та кумедним написом на ньому: "ти не старий, ти позачасовий".
Проте найголовніший подарунок на ведучого очікував в іншій кімнаті. Так, Полтавська замовила для чоловіка цифрове піаніно. І навіть встигла пожартувати, що при цьому висунула йому одну важливу умову – "грати в навушниках".
Своєю чергою, Володимир показав подарунок у сторіз і позначив Катерину, додавши три сердечка на знак вдячності.
Окрім того, пара розповіла, як проведе святковий день. Зокрема, вони не планували гучних гулянь, а просто наодинці проведуть час.
"Ми не святкуватимемо сьогодні (27 вересня – прим. ред.). Поїдемо в місто на обід, а після – я забронювала номер за містом", - написала Катерина.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Полтавська зворушливо привітала коханого зі святом і назвала його основну проблему.
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