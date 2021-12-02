Володимир Остапчук показав, на якій стадії будівництво його будинку під Києвом

Зводити будинок ведучий почав у вересні.

Український ведучий та шоумен Володимир Остапчук показав, на якій стадії наразі перебуває будівництво його будинку під Києвом.

На сторінці в Instagram знаменитість розмістив кадри, де видно коробку оселі, зроблену з червоної цегли. Будиночок доволі компактний, але дуже затишний. Як раніше розповідала дружина Остапчука Христина Горняк, тут буде велика гостьова кімната, кабінет Вови, де розміститься бібліотека і диван, який розкладатиметься. Загалом у будинку буде чотири кімнати.

instagram.com/vova_ostapchuk

За словами Остапчука, до весни вони будівництво призупинили:

"Наш будиночок поки що йде зимувати до перших сонячних променів, а ми все більше часу проводимо з дизайнерами, вникаючи в різні нюанси. Від опалення до вибору компаній, які займаються проводкою, меблями, санітайзерами, басейном та ще Бог зна чим. До речі, землю вже оформили, вікна вставили, задули всі щілини (начебто я сам це робив – будівельники, звичайно). Вже сильно чекаємо, щоби в'їхати в будинок, де тепло, затишно і звучить сміх", - поділився Володимир.

instagram.com/vova_ostapchuk

Пара планує переїхати до нової оселі вже наступного року.

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