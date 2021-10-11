Володимир Остапчук показав повністю оголену дружину у ванні

Шоумен чуттєво привітав кохану з днем народження.

Український ведучий та шоумен Володимир Остапчук показав, як привітав дружину Христину Горняк з днем народження.

У цей день свій сторіз в Instagram ведучий повністю присвятив Христині. Там Остапчук розповів, за що ж він так її кохає. Зокрема, Володимир поділився романтичними фото з обраницею і зазначив, що в ній стільки життя, кохання, піклування та уваги:

instagram.com/vova_ostapchuk

instagram.com/vova_ostapchuk

"Ти чудова дружина, друг, партнер і будеш чудовою мамою", - зазначив Остапчук.

instagram.com/vova_ostapchuk

Також він поділився й пікантним, чорно-білим кадром, зробленим у ванні, на якому зображений із голим торсом, а Христина стоїть позаду нього повністю оголеною. "І так, ти супер-сексі!" – додав Остапчук.

instagram.com/vova_ostapchuk

Також він показав декілька кадрів з вечірки у циганському стилі, яку влаштував для дружини.

instagram.com/vova_ostapchuk

instagram.com/vova_ostapchuk

Й на цьому Володимир не зупинився. Він поділився власноруч змонтованим відео, у якому зібрані найяскравіші моменти з його з Христиною життя.

Тут й кадри зі спільного відпочинку, й з дозвілля з сином Остапчука від першого шлюбу, й освідчення Володимира Христині.

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