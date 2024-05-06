Володимир Остапчук показав рідкісне фото своїх батьків: "Мої"

Український шоумен Володимир Остапчук поділився, як провів час з батьками.

У своєму фотоблогу знаменитість розповів, що його батьки приїхали погостювати до нього з дружиною Катериною. Тож, родина у святкові сонячні дні вирішила не сидіти вдома та вирушила на прогулянку Києвом. Зокрема, шоумен опублікував кадри з квітучого столичного ботсаду.

Володимир Остапчук з батьками / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

На одній з мальовничих локацій мама Володимира попросила сина зробити їй декілька знімків на згадку. Тож, у бузковому саду родина організувала справжній фотосет, де Остапчук підказував рідній людині, як позувати, а Катерина у цей час знімала, як це відбувалося з боку.

Володимир Остапчук з батьками / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з батьками / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Також знаменитість зробив фото, на якому батьки позують на тлі бузку, романтично споглядаючи один на одного.

Володимир Остапчук з батьками / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Мої", - замилував підписом зірка і додав емоджі у формі сердець.

До того ж Катерина Остапчук показала, як з батьками чоловіка вони святкували Великдень. Зокрема, зазнімкувала їхній обід та паску і з гумором підписала кадр: "Чим багаті, тим і раді".

Володимир Остапчук з батьками / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, нещодавно ведучий Володимир Остапчук налякав фанів фото з лікарні під крапельницями. Шоумен після обстеження назвав свій діагноз.

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