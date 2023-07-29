Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Володимир Остапчук показав романтичні обійми з молодою дружиною під час світського заходу

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1295
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Володимир Остапчук показав романтичні обійми з молодою дружиною під час світського заходу

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Пара відвідала благодійний вечір.

Український телеведучий Володимир Остапчук разом з дружиною Катериною Полтавською з'явився на одному зі світських заходів у Києві. 

Шоумен зі своєю обраницею завітав до Національної опери на благодійний вечір, ведучим якого він став. До початку заходу Катерина та Володимир встигли помилуватися біля дзеркала - ведучий ніжно цілував та обіймав свою обраницю.

Романтичними кадрами з коханою Остапчук поділився в Instagram-stories. У якості підпису він додав емоджи у вигляді червоних сердець.

Володимир Остапчук з дружиною / © instagram.com/vova_ostapchuk
Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Для виходу в світ Катерина обрала вишукану атласну сукню молочного кольору, яка вдало підкреслила її фігуру. Шоумен мав гарний вигляд поруч з дружиною у чорному смокінгу з краваткою-метеликом. 

Володимир Остапчук з дружиною / © instagram.com/vova_ostapchuk
Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

До речі, напередодні події Володимир потішив Катерину коштовним подарунком - у своїх соцмережах дівчина похизувалася, як її балує ведучий.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1295
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація