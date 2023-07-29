Володимир Остапчук показав романтичні обійми з молодою дружиною під час світського заходу

Український телеведучий Володимир Остапчук разом з дружиною Катериною Полтавською з'явився на одному зі світських заходів у Києві.

Шоумен зі своєю обраницею завітав до Національної опери на благодійний вечір, ведучим якого він став. До початку заходу Катерина та Володимир встигли помилуватися біля дзеркала - ведучий ніжно цілував та обіймав свою обраницю.

Романтичними кадрами з коханою Остапчук поділився в Instagram-stories. У якості підпису він додав емоджи у вигляді червоних сердець.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Для виходу в світ Катерина обрала вишукану атласну сукню молочного кольору, яка вдало підкреслила її фігуру. Шоумен мав гарний вигляд поруч з дружиною у чорному смокінгу з краваткою-метеликом.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

До речі, напередодні події Володимир потішив Катерину коштовним подарунком - у своїх соцмережах дівчина похизувалася, як її балує ведучий.

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